Тайна общения раскрыта: дельфины нашли способ узнавать друг друга

Ученые изучают способность дельфинов применять особые звуковые сигналы, которые могут выполнять роль индивидуальных «имен». Исследование посвящено тому, способны ли морские млекопитающие обозначать конкретных представителей своего вида с помощью специальных свистов. Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в Cell Press.

Когнитивный психолог Келли Яаккола из Исследовательского центра дельфинов во Флориде отметила, что эти животные обладают сложными навыками общения. Дельфины умеют взаимодействовать друг с другом, решать совместные задачи и воспринимать различные сигналы человека.

Особые свисты могут быть аналогом имен

Исследователь Джейсон Брук ранее изучал характерные звуковые сигналы дельфинов и предположил, что некоторые из них могут использоваться как индивидуальные обозначения.

Однако ученые подчеркнули, что доказать наличие настоящих «имен» у животных непросто. Для этого необходимо подтвердить, что сигнал не является врожденным, а формируется в процессе жизни, используется другими членами группы и относится к определенной особи.

Ученые сравнили дельфинов с другими животными

Исследователи отмечают, что у некоторых животных существуют сложные системы сигналов. Например, верветковые обезьяны используют разные звуки тревоги при появлении разных хищников, но такие сигналы считаются врожденными и не являются аналогом имен.

Работы с участием слонов, попугаев и игрунок также пока не дали убедительных доказательств того, что животные способны использовать символические обозначения конкретных особей.

Дельфины показали наиболее убедительные результаты

При изучении дельфинов ученые получили более значимые данные. Оказалось, что животные способны связывать характерный свист другой особи с дополнительной информацией о ней.

По мнению исследователей, это может свидетельствовать о наличии у дельфинов мысленного представления о других членах своей группы.

При этом Келли Яаккола подчеркнула, что полученные результаты не доказывают отсутствие подобных способностей у других животных. Просто на данный момент у науки недостаточно подтверждений, чтобы сделать такой вывод.