Британская Фемида утерла нос иммиграции: наркоторговца оставили в стране из-за ночного энуреза у дочери

Скандал в туманном Альбионе: 38-летний албанский наркоделец, дважды осужденный за отмывание денег и торговлю кокаином, вышел сухим из воды — суд решил не высылать его на родину, поскольку его дочь страдает ночным энурезом, который обострился из-за разлуки с отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

Шпресим Кока прибыл на Британские острова еще в 2001 году под видом беженца из Косово. Но вместо того чтобы строить тихую жизнь, албанец влился в криминальные схемы. В 2017-м он схлопотал 21 месяц тюрьмы за отмывание наркоденег, а позже прибавил к этому сроку еще три года за кокаиновый бизнес. Логичным финалом стала процедура депортации — но судья первой инстанции в феврале 2026-го вдруг решил, что высылка будет «неоправданно жестокой» для его наследницы.

Дело в том, что у девочки врачи диагностировали ночное недержание мочи, и проблема резко усугубилась именно в период, когда отец отбывал наказание за решеткой. Судья посчитал, что интересы ребенка перевешивают тяжесть преступлений родителя. Иными словами, риск психологической травмы от разлуки с папашей оказался весомее, чем борьба с наркотрафиком.



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