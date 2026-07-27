Татарстан удивил ростом торговли: товарооборот с Китаем взлетел в 12 раз

За последние 10 лет объем торговли между Татарстаном и Китаем увеличился более чем в 12 раз. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции, посвященной международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», пишет РБК.

По ее словам, за период с 2015 по 2025 год общий товарооборот России с Китаем вырос в 3,8 раза. При этом Татарстан показал значительно более высокую динамику.

Согласно представленным данным, в 2015 году объем торговли республики с Китаем составлял $264,3 млн, а в 2025 году показатель достиг $3,3 млрд.

Республика расширяет сотрудничество с Китаем

Татарстан продолжает развивать партнерские отношения с китайскими регионами. На сегодняшний день между сторонами действует 8 межправительственных соглашений с провинциями Китая.

Кроме экономических связей, укрепляется и транспортное сообщение. Из Казани открыты прямые авиарейсы в китайский город Санья на острове Хайнань, а также в Шанхай.

Власти региона отмечают, что развитие сотрудничества с Китаем остается одним из важных направлений внешнеэкономической деятельности Татарстана.