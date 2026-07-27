Андрей Воробьев осмотрел котельную «7 квартал» в Ивантеевке, где завершился капремонт

«Работаем над тем, чтобы в каждом округе была большая программа по теплу. Каждый год видим снижение жалоб. И очень дорожим профессионалами, которые не устают совершенствоваться. Потому что раньше все было в журнале, на бумаге, использовали визуальное наблюдение. Сейчас же внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это дает преимущество, мы заранее можем видеть проблемные участки», — сказал губернатор.

Котельная расположена на улице Толмачева. Ее мощность составляет 27,9 МВт. Объект обеспечивает теплом 35 многоквартирных домов и социальные объекты.

В ходе капремонта в котельной заменили 3 котла и насосное оборудование, обновили системы химической водоподготовки, теплообменники, дымовые трубы, установили современные системы автоматизации, диспетчеризации и видеонаблюдения, а также привели в порядок само здание. Также провели замену участка теплосети от котельной до дома № 16 на улице Смурякова.

«Раньше здесь посменно работало 8 операторов и аппаратчики. В данный момент котельную обслуживают только в части профилактических работ, а также дважды в смену приезжают операторы диспетчерской службы для проверки состояния и снятия параметров», — рассказал гендиректор АО «Ивантеевская Теплосеть» Вячеслав Эйхман.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

В Пушкинском округе в этом году планируется завершить капремонт 5 котельных и заменить 9 участков теплосетей. Помимо котельной на Толмачева завершили капремонт двух котельных в Ивантеевке — это «Школьная-2» и «Оранжерейная». Также привели в порядок 7 участков теплосетей в Лесном, Зеленом городке, Софрино и Ивантеевке.

В работе две котельные в Лесном и на Октябрьской улице, а также участки теплосетей от ТК 5 до улицы Дзержинского в Ивантеевке. В планах на 2027 год — капремонт еще двух котельных — «Студенческий проезд» и «Заводская», а также строительство БМК на улице Пушкина в Лесном.

Модернизация системы теплоснабжения в округе охватит почти 58 тыс. жителей, 530 многоквартирных и частных домов, а также 37 социальных объектов.

«У нас в каждом муниципалитете идет активная работа. Наша задача — готовить сани летом, чтобы зимой было тепло, было надежное электро- и водоснабжение. Важно не упустить время, отопительный сезон наступит быстро», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход модернизации объектов теплоснабжения в Лобне.