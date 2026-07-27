Психотерапия по-русски: грибные туры назвали лекарством от хандры — и это работает лучше антидепрессантов

Тихая охота внезапно превратилась в модный психотерапевтический тренд: президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев разрушил стереотип о скучных походах за грибами, заявив, что такой досуг способен вытащить из депрессии и зарядить эмоциями покруче, чем поход к психологу. Об этом сообщает Lenta.ru.

В беседе с столичным изданием Мальцев раскрыл секрет растущей популярности грибных экскурсий. Оказывается, опытные собиратели теперь формируют группы не просто для наполнения корзин, а для полноценного отдыха на свежем воздухе — с прогулками, общением и переключением внимания. Эксперт подчеркнул: эффект достигается лишь при соблюдении строгих правил — никаких нарушений на охраняемых территориях, костров и уж тем более сбора краснокнижных экземпляров. Если все условия соблюдены, то лесная прогулка становится настоящим эликсиром бодрости.

Мальцев уточнил, что эмоциональная разгрузка происходит за счет смены обстановки, размеренного темпа и тактильного контакта с природой. Люди отвлекаются от городской суеты, дышат чистым воздухом и чувствуют азарт от поиска, что запускает выработку дофамина. При этом общение в группе единомышленников снимает социальную изоляцию, а физическая активность умеренного уровня укрепляет сердечно-сосудистую систему. Специалист добавил, что география грибного туризма давно вышла за пределы центральных областей — сегодня такие туры востребованы на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, причем аудитория стремительно молодеет.



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