ИИ против сотрудников: почему нейросети стали угрозой для офисных работников, и как избежать увольнения

Топ-менеджер столичной компании с окладом более ₽800 тыс. в месяц подала в суд после увольнения, лишившись «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей. Причиной расторжения контракта стали не только невыполненные продажи, но и разглашение служебной информации. Выяснилось, что женщина отправляла корпоративные данные в китайскую нейросеть DeepSeek, после чего они оказались в открытом доступе. Суд встал на сторону работодателя, а эксперты рассказали, как избежать подобной участи.

Как данные утекают в Сеть

Директор по продажам пересылала служебные материалы на личную почту и загружала их в DeepSeek — нейросеть, созданную в 2023 году для анализа больших массивов информации. Проблема в том, что при включенном режиме общего доступа данные становятся видны через поисковики, включая Google. Сотрудница, скорее всего, не имела злого умысла, но это не спасло ее от увольнения.

Адвокат Максим Парасочка в беседе с KP.RU перечислил основные каналы утечек: флешки, личная почта, сторонние чаты и мессенджеры. Часто сотрудники действуют из лучших побуждений — хотят работать эффективнее, использовать ИИ для новаторских решений, но забывают о рисках.

Как компании защищаются

Крупные корпорации внедряют многоуровневую систему безопасности. В одной из нефтяных компаний, например, на USB-порты ставят заглушки, а доступ к данным разграничен виртуальными папками с индивидуальными кодами. Каждое действие сотрудника фиксируется: кто, когда и зачем запрашивал файлы. Это как электронные пропуска в здания — нет допуска, нет информации.

Что нельзя делать в нейросетях

Парасочка подчеркивает: разумный человек должен осознавать последствия. Даже безобидный анализ данных клиентов через Дипсик может обернуться катастрофой, если информация уйдет в открытый доступ. Главная ошибка — делать это без ведома руководства. Адвокат советует всегда писать служебную записку и получать письменное одобрение. Тогда ответственность переходит к компании.

Кроме того, сотрудник должен знать внутренние правила — их обязаны довести до сведения под расписку. Суды учитывают наличие умысла, реальный ущерб и то, предупреждали ли человека о последствиях.

Как вычисляют нарушителей

Вариантов несколько. Если сотрудница пользовалась служебным компьютером, администратор видит ее активность. Если личным — это тоже можно отследить, например, через программы удаленного доступа вроде AnyDesk, хотя их использование без согласия пользователя уже нарушает закон.

Более легальный способ — мониторинг открытых источников. Служба безопасности может искать в сети ключевые слова, связанные с деятельностью компании. И наконец, сама сотрудница могла рассказать коллегам о своих экспериментах с ИИ, и информация дошла до руководства. Учитывая претензии к продажам, этого оказалось достаточно для увольнения.