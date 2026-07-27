70-летний Араз Агаларов и его 27-летняя жена появились на фестивале в Баку

В столице Азербайджана прошел масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest, который с 23 по 26 июля собрал множество звезд и знаменитостей. Одними из самых заметных гостей стали 70-летний бизнесмен Араз Агаларов и его 27-летняя супруга Алена, сообщает Super. Для пары это был один из первых совместных выходов в свет после того, как в марте 2026 года стало известно об их браке.

Алена, которая в феврале официально сменила фамилию Иванова на Агаларову, выбрала для мероприятия элегантное черное платье, дополнив образ драгоценными украшениями. Однако перед фотографами она позировала только в компании мужа.

Организатором фестиваля выступил сын Араза Агаларова — известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Интересно, что на мероприятии Агаларов-старший встретился со своей бывшей женой Ириной, с которой прожил в браке около 40 лет. Экс-супруги вместе появились перед журналистами и фотографами.

О новой возлюбленной Араза известно немного. Журналисты выяснили, что девушка успела родить ему как минимум двоих детей. Сама она родом из Саратова.

Ранее сообщалось, что Аврора Киба вышла в свет со своим новым молодым человеком.