В Трехгорке Одинцовского округа в 2027 году достроят медицинское учреждение «три в одном»

В поселке Трехгорка Одинцовского округа в 2027 году завершат строительство объекта здравоохранения «три в одном». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, в населенном пункте возводят здание площадью около 10 тыс. кв. м, которое объединит поликлинику смешанного типа, стационар и станцию скорой помощи.

Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену — по 350 во взрослом и детском отделениях. Станция скорой помощи рассчитана на четыре автомобиля. Также в здании обустроят стационар на 50 коек.

Степень строительной готовности объекта составляет 20%. Продолжается устройство надземной части здания. Строительство завершится в третьем квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.