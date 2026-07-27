Курортный ад в Британии: мужчина и женщина рухнули со скал в волны и захлебнулись на глазах у шокированной толпы

Идиллия одного из самых престижных серф-пляжей Европы обернулась кровавым зрелищем: мужчина и женщина сорвались с прибрежных утесов прямо на глазах у отдыхающих, и, несмотря на отчаянные попытки спасателей и очевидцев, оба захлебнулись в ледяной воде, не добравшись до берега. Об этом сообщает The Sun.

ЧП произошло 26 июля на побережье Фистрал, которое британцы величают родиной национального серфинга. В тот день море штормило — огромные волны, привлекающие доскуистов, стали роковой ловушкой для пары, сорвавшейся с отвесных скал. Очевидцы с пляжа заметили, как двое людей барахтаются в бушующей стихии, и мгновенно набрали спасателей. Первым из воды вытащили мужчину — его тело уже обмякло, а легкие были забиты соленой водой до отказа. Один из отдыхающих, представившийся Сэндом Фениксом, на глазах у десятков людей сделал укол адреналина и пытался запустить сердце кислородной маской, но чуда не случилось — пострадавший так и не пришел в сознание.

Женщину эвакуировали с помощью вертолета прямо на скалистый уступ, однако врачи лишь констатировали смерть — она захлебнулась еще до того, как спасатели подняли ее из воды. Местные жители уже окрестили эту пятницу «черным днем», ведь пляж Фистрал всегда считался относительно безопасным для опытных серферов, но в этот раз коварные течения и сильный ветер сделали свое дело.



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