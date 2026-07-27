От идолов к купели: 28 июля Россия вспоминает Крещение и князя Владимира

28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси и чтут память святого равноапостольного князя Владимира Святославича. В народной памяти он остался Владимиром Красным Солнышком — правителем, который изменил ход истории, выбрав для страны свет веры Христовой вместо язычества. Событие 988 года объединило разрозненные племена и положило начало новой культуре, письменности и государственности, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Наследник двух миров

Напомнил calend.ru: князь Владимир был сыном сурового воина Святослава и внуком княгини Ольги, которая первой из русских правителей приняла христианство. Именно ему суждено было завершить начатое бабкой дело, объединив земли по принципу «Один государь, один Бог». Взяв в жены византийскую принцессу Анну, Владимир подтвердил судьбоносный выбор для будущих поколений славян.

Шесть фактов о великом переломе

Летописи сохранили легенду о «выборе вер»: послы Владимира побывали у мусульман, иудеев, католиков и греков-ортодоксов. Вернувшись, они сказали: «Не знали мы, на небе или на земле были», описывая красоту службы в храме Святой Софии. Крещение в Киеве началось с 12 сыновей князя и тысяч горожан, вошедших в воды Днепра. Языческим идолам, в частности Перуну, устроили символические проводы: их сбрасывали в реку под ударами палок. Вместе с верой Русь получила кириллическую письменность, храмы и школы. Единый духовный центр укрепил власть киевского князя. А в 2016 году на Боровицкой площади в Москве открыли памятник крестителю Руси.

Как отмечают сегодня

В полдень по местному времени во всех православных храмах страны начинается благовест — акция «Слава Тебе, Боже!». Проходят торжественные богослужения и многотысячные крестные ходы с иконами и хоругвями. Многие семьи выбирают этот день для крещения детей или венчания, веря в особое покровительство святого.

Народный календарь: что можно и что нельзя

В народе 28 июля предписывалось мириться с близкими — ссора в этот день считалась грехом, влекущим неудачи. День подходил для избавления от дурных привычек и благотворительности: помощь нищим и сиротам приравнивалась к молитве. Собранные на рассвете травы наделяли целебной силой. Запрещалось начинать крупные дела, тяжело трудиться, ругаться и отказывать в помощи — иначе, по поверьям, беда могла настигнуть весь род, сообщает «Интерфакс».