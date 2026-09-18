Боксер Денис Лебедев посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье

Боксер Денис Лебедев посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Одинцове и высоко оценил его работу, а также организацию выборов в Подмосковье.

Спортсмен рассказал, что посетил несколько избирательных участков, в том числе в Серпухове, Подольске и Чехове. Обстановка на участках спокойная, голосование проходит без проблем.

Лебедев планирует проголосовать в воскресенье. Для него участие в выборах — семейная традиция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.