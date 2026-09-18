Конь с почестями: в Египте нашли гробницу боевого скакуна возрастом 3000 лет

В Египте археологи раскопали гробницу коня, удостоенного почетного погребения более трех тысяч лет назад. Захоронение «знатного» скакуна найдено среди построек древнеегипетского форта. Об этом сообщает CBS News.

Комплекс Телль-эль-Абкайн в провинции Бухейра был основан в эпоху Нового царства (1570–1069 годы до н. э.) для защиты от нападений ливийских племен. По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Хишама эль-Лейси, находки отражают точное городское планирование и организованную систему управления ресурсами внутри крепости.

Одной из самых захватывающих находок стало полное захоронение молодого жеребца. Глава египетского сектора древностей Мохамед Абдель-Бади заявил, что предварительные исследования указывают на породу среднего размера, отличавшуюся скоростью и ловкостью. Такие лошади, вероятно, использовались в военных целях, в том числе для боевых колесниц. Положение тела, направление головы и упорядоченный характер погребения свидетельствуют о том, что гробница создана намеренно и систематически — это захоронение с почестями.

В нескольких ярдах от места погребения археологи обнаружили цилиндрические фрагменты алебастра и известняка, которые, как полагают, были частью конской упряжи. Это подкрепляет версию о военном назначении объекта. Кроме того, раскопки выявили часть известняковой стелы с изображением пленника в позе подчинения со связанными руками — его одежда указывает на ливийское происхождение. Команда также нашла религиозные амулеты, связанные с защитой, плодородием, обновлением и силой, разнообразную керамическую посуду и остраконы, использовавшиеся для хранения, приготовления и подачи пищи, сохранения благовоний и масел, а также инструменты и украшения.

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