Герой России Людмила Болилая стала участником предварительного голосования

Герой России, ефрейтор, военный фельдшер из Ступино Людмила Болилая вошла в число участников предварительного голосования. Она будет избираться от «Единой России» на осенних выборах в Подмосковье.

Болилая родилась в Петровске Саратовской области. В 2019 году переехала в Подмосковье. Более 15 лет проработала фельдшером скорой помощи. В апреле 2023-го заключила контракт и добровольно отправилась в зону СВО. Там служила в 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа медсестрой.

«Я думаю, каждый из вас поймет, что провожать в неизвестность, в опасность близкого человека — это очень страшно, очень тяжело. Долгая разлука, отсутствие связи давалось, конечно, нелегко. Но мы справились», — поделилась она.

В начале 2025 года подразделение, в котором служила Болилая, подверглось ракетно-артиллерийскому удару. Она под шквальным огнем помогала раненым и готовила их к эвакуации. Одного из тяжелораненых женщина закрыла собой. В результате тот выжил, а сама Людмила получила множественные ранения.

В мае 2025 года президент России Владимир Путин вручил Болилой «Золотую Звезду» Героя России. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания с начала проведения СВО.

Сегодня Людмила принимает участие в кадровом проекте «Лидеры России. Политика», учится в РАНХиГС, состоит в региональном политсовете «Единой России» в Подмосковье.

«Я отношусь к тем людям, которые считают своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу. Я работала на скорой помощи, помогала бойцам на СВО, свою миссию и продолжу дальше», — рассказала она.

Документы на участие в предварительном голосовании в Подмосковье подали уже около 600 кандидатов. Около трети — действующие депутаты. Примерно четверть — представители молодежи.