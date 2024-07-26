Герой России, почётный гражданин Московской области Сергей Лысюк отпраздновал свой юбилей в Балашихе

Сергей Лысюк более 15 лет посвятил созданию и развитию спецназа внутренних войск. Он стоял у истоков легендарного подразделения спецназначения, которое впоследствии получило название «Витязь». С его подачи появилась и знаменитая традиция испытаний спецназовцев на право ношение крапового берета. Игорь Брынцалов вручил юбиляру высшую награду Мособлдумы — почётный знак «За верность Подмосковью».

«Сергей Иванович всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, выполняя свой воинский долг на территории нашей страны и служа в легендарном воинском соединении Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинсокго. Он — гордость наших вооружённых сил, спецназа! Спецподразделение “Витязь” является примером того, как нужно воспитывать и учить наших воинов. Достигнутые результаты — это заслуга и вклад Сергея Ивановича. Центр “Витязь” является образцовым, но при подготовке и обучении будущих бойцов важны опыт и профессионализм. И Сергей Иванович продолжает делиться своим опытом, знаниями, сохранять традиции. На него сегодня равняются все — от ветеранов до молодых бойцов!» — сказал Игорь Брынцалов.

В сентябре 2023 года Сергей Лысюк возглавил объединённую организацию ветеранов Балашихи. Он деятельно участвовал в создании и развитии Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту, который открылся на Восточном шоссе в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За значительные заслуги перед Балашихой Сергей Юров наградил именинника знаком «За труды».

«Когда была поставлена задача об открытии пункта отбора на контрактную службу, мы встретились и обсудили организационные моменты. Сергей Иванович активно включился в эту работу и предложил учебный план, методические пособия, задачи, которые нам предстояло выполнить. Убежден, что это лучший пункт отбора на службу по контракту в стране. От всей души, от себя лично, от всего нашего города и жителей, искренне поздравляю горячо любимого и уважаемого человека. Долгих вам лет жизни и неиссякаемой энергии для реализации всех планов!» — пожелал Сергей Юров.

Командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского полковник Дмитрий Кузнецов вручил юбиляру памятные подарки.

«У офицеров спецназа вся жизнь связана с командной работой. Я был командиром взвода, у меня был коллектив. Успехов мы добивались благодаря бойцам-солдатам. Все достижения, о которых сегодня можно сказать, — благодаря совместному труду. Принимая решения, командир советуется с подчинёнными, выбирает наиболее целесообразный вариант, и только после этого рождаются дела на благо Родины. Наша задача, задача нынешних командиров — делать так, чтобы солдат был за командира, а командир за солдата. Слава спецназу, смерть террористам!» — сказал Сергей Лысюк.

Сергей Лысюк родился 25 июля 1954 года в городе Борзя Читинской области в семье военнослужащего. После учёбы был направлен на службу в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск МВД СССР. В 1977 году здесь была основана учебная рота спецназа, на базе которой в дальнейшем появился отряд специального назначения «Витязь». Отряд участвовал практически во всех вооружённых конфликтах на территории бывшего СССР, в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане, освобождал заложников в театральном центре на Дубровке. В 1993 году Сергею Лысюку присвоено звание Героя России.