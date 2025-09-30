Герой России рассказал о радостной встрече жителей Мариуполя с российскими военными

Герой России, бывший командующий взводом морпехов 810-й бригады ВС РФ Владислав Головин с позывным Струна, принимавший непосредственное участие в освобождении Мариуполя в 2022 году, поделился в интервью с ТАСС воспоминаниями о тех событиях.

В преддверии Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией он отметил, что местные жители встречали российских военнослужащих с искренней радостью и надеждой.

«Если брать события освобождения самого Мариуполя и первые встречи, это радостные взгляды в тот момент, когда они наконец-то имели возможность выйти из подвалов. Потому что, опять же, по рассказам только беру, их туда загоняли буквально силой, не давали возможности выхода», — рассказал Головин.

По его словам, когда город контролировали ВСУ, были случаи расстрела гражданских автомобилей, который пытались эвакуироваться.

Также экс-боец СВО отметил, что местные жители благодарны российским военным, которые оказывали помощь мирному населению в тот тяжелый период. Головин рассказал, что бойцы ВС делились питьевой водой, пайками и теплыми вещами.

В настоящее время Головин занимает пост начальника главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На этой должности он уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами.