Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к гражданам страны по случаю Дня воссоединения с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

В своем обращении глава государства отметил, что три года назад жители этих территорий на референдумах определили свое будущее, сделав исторический выбор.

Путин подчеркнул, что Россия гордится воссоединением с новыми регионами и ведет праведную битву за их защиту. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес российских военнослужащих, которые проявили верность Отечеству и доблесть в борьбе.

По словам российского лидера, все субъекты РФ подключились к программе социально-экономического развития новых территорий.

Масштабная работа уже принесла конкретные результаты — с 2022 года в Донбассе и Новороссии возвели более 23,5 тыс. жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, а также отремонтировали свыше 6,3 тыс. км автомобильных дорог.

Значительные обновления произошли в энергетическом хозяйстве, жилищно-коммунальном комплексе (ЖКХ), системах связи и транспорта.

Президент заверил, что государство продолжит решать задачи по развитию новых регионов и создаст все необходимые условия для полного раскрытия их потенциала.

Ранее сообщалось, что в ДНР родители погибших студентов облагородили мемориал.