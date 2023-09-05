Герой России Сайфуллин: хваленый танк Leopard прекрасно разлетается на минах во все стороны

На каждый немецкий танк Leopard и каждую американскую бронемашину Bradley найдется своя мина, хотят того на Западе или нет, считает Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин.

Военный эксперт напомнил в интервью РИА Новости, что у российских саперов мин достаточно и хватит на каждую единицу западной военной техники. Мало того, применяемые украинским войсками немецкие танки Leopard прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, сыронизировал Сайфуллин.

«Мы видим, что Leopard прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — сказал Герой России.

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