В интервью ТАСС полковник Рустам Сайфуллин, Герой России, сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируют мины под детские игрушки. При этом он отметил, что использование мин в качестве игрушек противоречит Женевской конвенции, которая запрещает минировать предметы обихода и быта.

Он также подчеркнул, что в ходе освобождения Курской области российские военные неоднократно становились свидетелями военных преступлений, совершенных вражескими войсками.

«Откуда-то ушли, обязательно дом заминируют, растяжки поставят. Когда освобождали населенный пункт, нашли частный дом. Внутри мама с детьми, а на двери граната и растяжка. Понимаете? Мы же видим по Курской области», — рассказал военный.

Сайфуллин рассказал, что во время освобождения населенных пунктов в Курской области они заходили в дома или спускались в подвалы, где обнаруживали стариков со связанными руками и ногами, а также со следами пыток на теле.

«Это что такое? Вот сейчас был обмен пленными. Бабушек, женщин с костылями в плен берут. Ну о чем можно говорить?» — ужаснулся Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что 75-летняя пенсионерка из Подмосковья, которая пострадала от атаки дронов, получает всю необходимую для выздоровления медицинскую помощь.