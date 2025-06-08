Пострадавшая от атаки БПЛА пенсионерка из Подмосковья получает всю медицинскую помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале проинформировал, что пострадавшая от падения БПЛА 75-летняя жительница региона в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь.

Губернатор отметил, что женщина проживает на территории СНТ «Малиновка», которое расположено в Раменском городском округе. В результате падения БПЛА пострадали три дома. Медицинская помощь понадобилась 75-летней жительнице. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия.

«К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в результате атак БПЛА также повреждены фасад и остекление жилого дома, расположенного в Истре. Угрозы для объектов критической инфраструктуры специалисты не выявили. На места, где падали дроны, оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Их задача — ликвидировать последствия падений дронов. В настоящее время все региональные службы работают в усиленном режиме. Специалисты продолжают обеспечивать безопасность Московской области. Всего с 23:00 до 09:00 было сбито девять беспилотников.

Под постом губернатора россияне оставляли комментарии. Подписчики благодарят военнослужащих России за устранение беспилотников противника и за выполнение боевых задач в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что вертолеты санавиации в Московской области совершили более 300 вылетов.