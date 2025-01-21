Героям-летчикам блокадного Ленинграда посвятили тематическую экскурсию в Красногорске

В Красногорске дети смогли узнать о подвигах летчиков блокадного Ленинграда в ходе экскурсии в школьном музее «Герои неба» Образовательного центра «ЛИДЕР».

Тематическую экскурсию о героях, повлиявших на историю, провели в школьном музее. Его директор Андрей Кушнир подробно рассказал юным посетителям, какой огромный вклад внес каждый летчик в развитие авиаотрасли и во время прорыва блокады Ленинграда.

Осветили захватывающие истории штурмовых летчиков, воздушные бои с немецко-фашистскими пилотами «люфтваффе», предоставили подробные описания используемой в то время авиации, а также уделили внимание подвигам пилотов, которые рискуя жизнями провозили продовольствие и боеприпасы в осажденный город.

Экскурсия получилась насыщенной: дети слушали экскурсовода с интересом и покинули музей с большим багажом знаний.