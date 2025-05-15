Герою и Врачу: В Черноголовке открыли мемориальную доску Карпу Трескунову

14 мая в Черноголовке состоялось знаменательное событие – открытие памятной доски, посвященной Карпу Абрамовичу Трескунову, выдающемуся терапевту и ветерану Великой Отечественной войны, чья жизнь была неразрывно связана с наукоградом.

Карп Абрамович родился 19 января 1919 года в селе Назимово, расположенном в Великолукском районе Псковской области. Его юность была прервана войной: после первого семестра обучения в Ленинградском педиатрическом институте он был призван в ряды Красной армии. Несмотря на молодой возраст, Карп Абрамович проявил стремление к медицинским знаниям, успешно сдав вступительные экзамены в Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова. Он пережил тяжелейшую блокаду Ленинграда и, получив диплом в 1943 году, отправился на передовую в качестве военного врача.

Его служба началась в медсанбате 2-й гвардейской танковой армии, где он находился в непосредственной близости от боевых действий. Карп Абрамович прошел сложный боевой путь, участвуя в сражениях: от Курской дуги до освобождения Варшавы и взятия Берлина. За свой героизм и самоотверженный труд он был удостоен высоких государственных наград, включая два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После тридцати лет службы в армии, полковник медицинской службы Карп Абрамович был демобилизован.

В начале 1970-х годов он переехал в Черноголовку, где продолжил врачебную практику, завоевав признание как талантливый и чуткий терапевт, а также как большой эксперт в фитотерапии. Карп Абрамович защитил кандидатскую диссертацию и стал академиком, автор более 90 научных работ и патентов, посвященных методам лечения с использованием лекарственных растений. Он активно пропагандировал принципы здорового образа жизни, сам придерживался строгой дисциплины: регулярно бегал, участвовал в марафонах и занимался закаливанием.

Карп Абрамович Трескунов ушел из жизни в 2016 году, на 98-м году жизни, оставив глубокий след в сердцах близких, коллег и пациентов.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали его дети, внуки и племянники, чтившие память о выдающемся человеке и враче.