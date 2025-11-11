Герою СВО из Коломны помогают вернуться к обычной жизни

Зайцев заключил контракт с Министерством обороны в 2023 году. В феврале 2025 года во время боевых действий он получил серьезное ранение, в результате которого ему ампутировали обе ноги. Сейчас он проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

«Одна из задач фонда – помочь героям, получившим ранение, в возвращении и адаптации к мирной жизни. Впереди у Евгения - длительная реабилитация и протезирование обеих ног. В дальнейшем он планирует вернуться на службу и обучать военному делу тех, кто решил связать свою жизнь с армией», - отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В 2025 году фонд уже выдал более 400 автомобилей ветеранам СВО и планирует довести число до 500 к концу года.