Герцогиня Сассекская навестила тяжелобольных детей и получила шквал критики

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила посетить детскую больницу в Лос-Анджелесе. Как пишет Page Six, супруга принца Гарри заглянула в игровую комнату под названием «Творческий оазис», где провела время за акварельными рисунками вместе с маленькими пациентами. Позже она уделила внимание лежачим больным, которые не могут покидать свои палаты, и пообщалась с ними лично.

Для этого визита Меган выбрала лаконичный наряд: белые брюки, простую майку и бежевый кардиган. Особое внимание привлекли аксессуары — золотой браслет Cartier Love и часы, которые ранее принадлежали погибшей принцессе Диане. Однако трогательный образ и благое дело не спасли герцогиню от гнева интернет-пользователей.

Поклонники королевской семьи встретили новость о визите шквалом негатива. Комментаторы обвинили Меган в неискренности и использовании чужого горя в личных целях.

«Меган всегда использует чужую боль для рекламы», «Готова на все, чтобы хайпануть», — написали они в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что после долгого перерыва Меган Маркл снова выходит на экран.