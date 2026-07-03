«Герцотютя» и «смоковный»: «Радиостанция Судного дня» выдала двойное послание в эфир

Легендарная «Радиостанция Судного дня» снова напомнила о себе. Как сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», 3 июля в эфире зафиксировали двойное сообщение: станция передала слова «герцотютя» и «смоковный». Активность на волнах засекли в 19:56 по московскому времени.

УВБ-76 — коротковолновая станция, работающая с 1976 года. За характерный фоновый шум радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Большую часть времени она издает монотонные звуки, однако время от времени в эфире появляются закодированные сообщения, которые в медиа и соцсетях часто связывают с глобальными событиями.