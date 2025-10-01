ГИБДД сможет аннулировать права при выявлении медпротивопоказаний

С первого дня весны 2027 года начнет действовать новый законодательный акт, расширяющий возможности Госавтоинспекции по аннулированию водительских удостоверений на основании медицинских заключений. Об этом сообщил Александр Хаминский, юрист, возглавляющий Центр правопорядка Москвы и Московской области, в интервью изданию «Лента.ру».

Хаминский напомнил, что аннулирование водительских прав обычно происходит из-за обнаружения фальшивых документов, служивших основанием для выдачи удостоверения, наличия у водителя медицинских противопоказаний или ограничений к вождению, а также в случае смерти владельца. Однако, по его словам, ранее выявление медицинских противопоказаний осуществлялось только во время плановой замены прав каждые 10 лет.

Юрист пояснил, что согласно новому закону при обнаружении у водителя признаков медицинских противопоказаний во время диспансеризации, медосмотра или посещения поликлиники он будет направлен на внеочередное медицинское обследование.

К таким заболеваниям относятся психические расстройства, нарушения зрения и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он уточнил, что в случае подтверждения заболевания на обследовании информация об этом будет внесена в базу данных Минздрава и автоматически передана в ГИБДД для аннулирования водительских прав.

Эксперт подчеркнул, что в базе данных будет отображаться наличие медицинских оснований для лишения права управления транспортным средством, а не конкретный диагноз.

Кроме того, по его словам, закон предусматривает перевод медицинских справок в электронный формат с подключением к единой базе данных Минздрава. Это, заключил Хаминский, обеспечит оперативный обмен информацией о состоянии здоровья водителей непосредственно с ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Союзе автомобилистов указали на негативные последствия закона об отзыве водительских прав.