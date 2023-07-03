ГИБДД сообщила о скором введении электронных прав в РФ

Автолюбителям в России скоро возможно не придется больше думать о том, взяли ли они с собой водительские права или оставили их дома по забывчивости. В ГИБДД намерены разрешить водителям предъявлять права инспекторам для проверки в электронном виде.

Как сообщил в беседе с «Российской газетой» глава Госавтоинспекции Михаил Черников, соответствующий проект закона о корректировке ПДД проходит последнюю череду согласований в кабмине.

Напомним, пока в электронном виде водительское удостоверение и СТС доступны только для пользователей приложения «Госуслуги Авто». Однако автолюбители обязаны иметь при себе их печатные оригиналы при управлении транспортным средством.