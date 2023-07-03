ГИБДД сообщила о скором введении электронных прав в РФ
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Автолюбителям в России скоро возможно не придется больше думать о том, взяли ли они с собой водительские права или оставили их дома по забывчивости. В ГИБДД намерены разрешить водителям предъявлять права инспекторам для проверки в электронном виде.
Как сообщил в беседе с «Российской газетой» глава Госавтоинспекции Михаил Черников, соответствующий проект закона о корректировке ПДД проходит последнюю череду согласований в кабмине.
Напомним, пока в электронном виде водительское удостоверение и СТС доступны только для пользователей приложения «Госуслуги Авто». Однако автолюбители обязаны иметь при себе их печатные оригиналы при управлении транспортным средством.
«После принятия постановления «О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ» и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», — пояснил Черников.