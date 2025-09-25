Гидрометцентр отметил рекордно малое количество осадков в Москве

Сентябрь 2025 года стал одним из самых засушливых в Москве: за первые 23 дня месяца выпало лишь 5% от обычной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеостанции ВДНХ, с начала месяца зафиксировано всего 3,7 мм осадков. В Московской области среднее количество осадков составило около 2 мм.

Вильфанд напомнил, что до этого рекорд минимального осадка принадлежал 1949 году (6,9 мм), 1882 году (7,9 мм) и 2023 году (7,5 мм). Такие показатели делают текущий сентябрь одним из самых сухих за всю историю наблюдений.

