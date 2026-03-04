Гидрометцентр оценил толщину льда в регионах России

Толщина льда на российских водоемах существенно различается в зависимости от региона. В ряде областей европейской части страны ледовый покров остается тонким и неоднородным, что создает риски для выхода людей и выезда транспорта.

Как сообщила ТАСС представитель Гидрометцентра России Марина Макарова, в европейской части России толщина льда составляет от 7 до 80 сантиметров. В Сибири и на Дальнем Востоке показатели значительно выше — от 25 до 204 сантиметров.

Минимальные значения зафиксированы в Черноземье и в Волгоградская область. Кроме того, в Курская область отмечен повышенный уровень выхода воды на пойму.

Синоптик подчеркнула, что ледовый покров на отдельных водоемах не является сплошным. В таких условиях его прочность может быть недостаточной. Специалисты предупреждают: выход и выезд на лед вне официально организованных переправ представляет опасность.

