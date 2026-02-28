Такого не было 30 лет: какие регионы ждут ужасное половодье с 1 марта

В регионах России стартовала активная фаза подготовки к весеннему половодью. После обильных снегопадов синоптики прогнозируют осложнение паводковой обстановки. Во многих областях высота сугробов и запасы воды в них значительно превышают многолетние нормы, что грозит подтоплением территорий.

В Тульской области уровень снега вдвое выше обычного, однако почва промерзла неглубоко, что позволит части влаги уйти в грунт. Начало таяния ожидается во второй декаде марта. В зоне возможного подтопления окажутся 18 низководных мостов, что нарушит сообщение с 44 деревнями и селами. В зоне риска приусадебные участки в Дедилове и Нижних Присадах. В регионе подготовили группировку спасателей и 53 временных убежища.

Калужскую область также ждет превышение обычных показателей. Сложная ситуация прогнозируется в 15 муниципальных районах, где силы МЧС приведены в готовность. В Рязани горожане готовятся к традиционным прогулкам на сап-бордах по затопленному Лесопарку. Местный Росгидромет предупреждает, что вода в Оке поднимется выше нормы, поэтому в поселках Мехзавода и Борки усилена vigilance. Во всех районах сформированы отряды спасателей, 23 беспилотника будут следить за обстановкой, а для эвакуации развернуто 52 пункта.

В Санкт-Петербурге завершился уникальный 60-дневный период без оттепелей. Пришедшее тепло принесло с собой не только лужи, но и гололедицу. Коммунальщики обрабатывают тротуары и вывозят остатки снега. Водоканал подтвердил готовность сетей к приему талых вод. В Смольном прошло заседание комиссии по ЧС: хотя сильного половодья в городе на Неве не ждут, все службы переведены на особый режим. С 9 постов ведется круглосуточный мониторинг реки, а на март запланированы учения.

В Черноземье ситуация осложняется перепадами температур. В Воронеже лужи на перекрестках уже стали проблемой для пешеходов, а власти рапортуют о рекордных объемах вывезенных осадков. В Курске особое внимание уделяют расчистке и вывозу снега с улиц, которые традиционно заливает водой. Межведомственная комиссия проверила 25 гидротехнических сооружений. Специалисты признали их готовность, но настоятельно рекомендовали местным администрациям организовать круглосуточные дежурства на опасных участках.

На Верхней Волге половодье ожидают к концу марта, и, по прогнозам, оно будет интенсивным. Во Владимирской области 39 населенных пунктов могут оказаться отрезанными от внешнего мира. Власти уже создают запасы еды и лекарств для этих территорий, сооружают мостки и готовятся к возможной эвакуации. Специалисты приступили к распиловке льда на реках для предотвращения заторов.

В Тверской области снега выпало вдвое больше среднего. Риску подтопления подвержены территории в 12 муниципальных округах. Костромская область подготовила группировку из трех тысяч человек и полусотни плавсредств. Несмотря на обилие снега, местные главы не ожидают катастрофы из-за слабого промерзания почвы. Основную опасность представляют ледовые заторы.

В Ярославской области уровень воды может превысить норму на полтора метра. Особый контроль установлен за Угличским, Рыбинским и Горьковским водохранилищами. Специалисты РусГидро отмечают, что Рыбинское водохранилище сейчас наполнено ниже обычного, что создает резервуар для приема паводковых вод. На гидроэлектростанциях созданы паводковые комиссии, готовые обеспечить безаварийный пропуск воды.