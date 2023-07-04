Гидрометцентр пообещал москвичам 30-градусную жару

Научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует повышение температуры до +30 градусов и выше в Москве и Московской области. Прогноз синоптика на текущую неделю передает издание ТАСС .

Согласно прогнозу Гидрометцентра, жара прибудет в Москву 5 июля и стихнет только после 7-го. 5 числа воздух в столице нагреется до +28, а в следующие 2 дня — до +30 градусов. По заявлениям синоптика, в Подмосковье столбики термометров и вовсе покажут вплоть до +31 градуса.

Он также сообщил, что в регионе ожидают очень теплые ночи. Это повлечет за собой то, что средняя температура станет на 3-4 градуса выше нормы. Синоптик назвал это не просто июльской, а очень теплой июльской погодой

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны ожидается повышение температуры. Теплее обычного будет в Урале, Заволжье и Красноярском крае.