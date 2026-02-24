Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и дожде в выходные

В московском регионе в конце недели ожидаются осадки в виде снега и дождя. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентр России Марина Макарова.

По ее словам, в четверг осадков не прогнозируется, однако уже в пятницу днем местами возможен небольшой снег и мокрый снег. В субботу ночью вероятны осадки в виде снега, а днем — мокрый снег. В воскресенье ночью также ожидается небольшой снег, который днем может смениться мокрым снегом и дождем.

Синоптик отметила, что в регионе намечается тенденция к повышению температуры, чему способствуют в том числе астрономические факторы. В течение недели показатели будут постепенно расти, и в дневные часы ожидается переход к положительным значениям.

При этом предупреждения о гололедице остаются актуальными, поэтому жителям и автомобилистам рекомендуется сохранять осторожность.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье заваливает снегом.