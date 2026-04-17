Гигант перекрыл Венецию: в Италии спасатели тянули краном монстра весом в тысячу килограмм

Необычное происшествие парализовало работу водного транспорта в одном из самых оживленных туристических городов мира. Гигантская океаническая рыба оказалась в узком проливе, создав непреодолимое препятствие для судов, сообщает МК.

Транспортный коллапс в лагуне

Тушу огромной рыбы-луны (Mola mola) обнаружил водитель водного такси в районе острова Сакка-Сессола. Морской гигант дрейфовал в узком канале, фактически перекрыв маршрут. Из-за внушительных габаритов рыбы движение гондол и катеров на этом участке полностью остановилось, что привело к сбоям в расписании городского транспорта и частных перевозчиков.

Масштабная спасательная операция

Поскольку вес рыбы, по предварительным оценкам, превышал 1000 килограммов, сдвинуть ее обычными средствами не представлялось возможным. На место прибыли спасательные службы со спецтехникой. Операция по расчистке канала затянулась на несколько часов: чтобы поднять массивное тело из воды и погрузить его на платформу для транспортировки, пришлось задействовать подъемный кран.

Загадка появления и научный интерес

Для ученых остается загадкой, как глубоководная рыба-луна, предпочитающая открытый океан, попала в мелководную венецианскую лагуну и узкие городские каналы. После извлечения тушу передали экспертам Падуанского университета. Биологам предстоит провести вскрытие, чтобы выяснить точные причины гибели животного. Среди основных версий специалисты рассматривают резкое изменение температуры воды или критический уровень загрязнения среды, который мог дезориентировать морского гиганта.