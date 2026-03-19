Гигантский триколор развернули активисты Красногорска в честь воссоединения РФ с Крымом

Площадь перед Дворцом культуры «Подмосковье» на один день превратилась в центр патриотического притяжения: более 300 молодых жителей Красногорска вышли на масштабную акцию в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Активисты молодежных движений и волонтеры отметили историческую дату живым флешмобом, главным символом которого стало гигантское полотно национального триколора.

Торжественное шествие объединило представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Юнармии», «Движения Первых» и участников местных творческих студий. Под звуки марша молодежь пронесла многометровый флаг через площадь, демонстрируя преемственность поколений и солидарность с жителями полуострова. Глава городского округа Дмитрий Волков назвал события двенадцатилетней давности фундаментальным поворотом в истории страны, подчеркнув, что дата 18 марта стала настоящим символом единения для миллионов соотечественников.

Особый акцент организаторы сделали на символизме текущего момента. Как отметил заместитель председателя местного Совета депутатов Богдан Андриянов, празднование обретает дополнительный смысл в Год единства народов России, объявленный президентом.

Энергичный ритм мероприятия и вовлеченность молодежи подтвердили: для нового поколения красногорцев Крымская весна — это не просто строчка в учебнике истории, а живое чувство общности и национальной гордости.