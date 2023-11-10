Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»

Ученица гимназии № 3 Ивантеевки городского округа Пушкинский Анастасия Смирнова попала в список победителей конкурса «Большая перемена», который проходит в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Финальный этап проходил в международном детском центре «Артек».

Всего в нем приняли участие свыше 3 млн школьников 8-11-х классов. 300 лауреатов были отмечены премиями от 200 тысяч до миллиона рублей.

Как рассказала Настя, в конкурсе она участвует не первый год и наконец оказалась в числе лауреатов. Призовые деньги планирует потратить на дальнейшее образование.