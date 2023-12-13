Гимназисты Городского округа Пушкинский отправили очередной груз в зону СВО

Очередная большая посылка приготовлена в преддверии новогодних праздников. Под руководством педагога Натальи Лындиной ребята собрали теплые вещи, продукты, фонарики, батарейки. И, конечно же, они традиционно написали бойцам теплые письма со словами поддержки.

Груз передан в волонтерский центр для отправки на передовую.