Национальный центр помощи детям разработал рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей. Специалисты советуют регулярно повторять основные правила поведения с ребенком, опубликованные в телеграм-канале МВД России.

Согласно рекомендациям, детям нужно объяснять, что нельзя общаться с незнакомцами или принимать от них подарки. Кроме того, они должны знать, как звать на помощь в опасной ситуации. При переходе дороги важно всегда держать ребенка за руку. Вместе с тем необходимо научить его внимательно смотреть по сторонам.

Даже возле дома нельзя оставлять детей без присмотра. Следует выбирать игровые площадки с оборудованием, подходящим по возрасту. Также они обязаны помнить свои имя, фамилию, адрес. Наконец, важно выучить с ними номера телефонов обоих родителей.

