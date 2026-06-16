Гипертония, стресс и огород: врач назвал главных провокаторов инсульта и объяснил, что делать при симптомах

Заведующий Региональным сосудистым центром Александр Бородин напомнил жителям Марий Эл о факторах, провоцирующих инсульт. Среди них — гипертония, стресс и даже чрезмерное усердие на даче. Врач рассказал, как действовать при первых симптомах, почему дорога каждая минута и какие меры профилактики снижают риск трагедии, передает портал marpravda.ru .

Одной из частых причин инсульта в весенне-летний период становится работа на садовых участках, когда люди, особенно пожилые, не рассчитывают силы, игнорируют отдых и переутомляются. По статистике, в России ежегодно регистрируется около 460 тысяч новых случаев инсульта, четверть из которых — повторные. Летальность в остром периоде достигает 17,5%, а 31% пациентов после инсульта нуждаются в постороннем уходе.

Инсульт разделяют на два типа. Ишемический возникает при закупорке мозговой артерии тромбом. Если лечение начато в первые 4,5 часа, последствия можно минимизировать — тромболитическая терапия восстанавливает кровоток. Позже тромб «затвердевает», и растворить его уже нельзя, однако в сосудистом центре его могут удалить хирургически. Геморрагический инсульт развивается при разрыве артерии: кровь изливается в ткани мозга, нарушая его работу.

К первичной профилактике относятся терапия гипертонии, отказ от курения и алкоголя, сбалансированное питание (овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, исключение фастфуда и маргарина), физическая активность (2,5 часа умеренных тренировок в неделю), контроль веса (особенно после 50 лет), снижение уровня холестерина и борьба со стрессом, который повышает риск ишемии в семь раз.

Симптомы инсульта: внезапная асимметрия лица, слабость в руке или ноге, нарушение зрения, сильная головная боль, головокружение, нарушение речи. При их появлении нужно немедленно вызвать скорую, уложить человека на бок с приподнятой головой, обеспечить доступ воздуха, измерить давление и подготовить документы о хронических заболеваниях. Даже если симптомы прошли через 15–20 минут, вызов отменять нельзя.