Гипертония в подарок: медики определили идеальный этаж для здоровья

Столичный регион продолжает стремительное движение вверх: по данным аналитиков, средняя этажность новых жилых комплексов в Москве и Подмосковье в 2026 году вплотную приблизится к отметке в 28 уровней. Формат высотной застройки становится доминирующим на рынке, однако за эффектными панорамами скрываются специфические риски для организма и экономические расчеты застройщиков. Специалисты в области медицины и экономики проанализировали для REGIONS последствия «вертикализации» жизни и назвали параметры жилья, которые можно считать по-настоящему комфортными.

С медицинской точки зрения, как оказалось, каждый уровень здания имеет свои особенности. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева пояснила, что жители нижних этажей чаще страдают от легочных заболеваний из-за близости подвалов с плесенью и концентрации дорожной пыли. В то же время обитатели верхушек небоскребов сталкиваются с иными проблемами. На экстремальных высотах, начиная с 25-го этажа, усиливается воздействие вибраций и перепадов атмосферного давления, что ведет к «нестабильности артериального давления, сердечного ритма и тревожным расстройствам». По мнению медика, оптимальный диапазон для долголетия — это этажи с третьего по седьмой, где уровень шума и смога минимален, а зависимость от работы скоростных лифтов не является критичной.

Экономическая логика заставляет девелоперов игнорировать медицинские рекомендации. Как отметила экономист Елена Галий, высокая стоимость земли в Подмосковье и столице вынуждает застройщиков «выжимать» максимум из каждого участка. Несмотря на то что возведение небоскреба обходится на 30% дороже малоэтажного дома, прибыль перекрывает затраты за счет огромного количества квадратных метров и наценки на «видовые» характеристики. Сегодня почти 40% московских строек — это здания выше 30 этажей. При этом в сегменте премиального жилья сохраняется запрос на камерность: покупатели элитной недвижимости часто предпочитают дома не выше 13 этажей, считая сверхвысокие башни перенаселенными «человейниками».

Рынок вторичного жилья также сохраняет приверженность традиционным предпочтениям. В домах старого фонда квартиры на первых и последних уровнях оцениваются на полтора миллиона рублей дешевле среднего прайса. В современных комплексах ситуация схожа: первый жилой этаж обычно теряет в цене до 15%. Пока девелоперы находят предел рентабельности в районе 40-го этажа, врачи призывают помнить о «гипертонии в подарок», которую можно получить вместе с ключами от квартиры в облаках. Рациональный выбор жилья в 2026 году требует баланса между эстетикой панорамного остекления и базовыми потребностями организма в стабильной среде.

