Уступают тем, у кого лапки: самый добрый захват остановки произошел в Кашире

Подмосковная Кашира оказалась в центре внимания благодаря снимку, сделанному местным жителем на улице Клубной, пишет REGIONS . Автор фотографии запечатлел сцену, которая вызвала улыбки и размышления у пользователей соцсетей: на остановке общественного транспорта, в то время как люди ожидают автобус на морозе, скамейки оккупированы бездомными собаками.

Четвероногие пассажиры, свернувшись калачиком, устроили себе сиесту прямо на посадочных местах. Они сладко спали, словно находились в теплой квартире, абсолютно игнорируя присутствие замерзших прохожих. Картина получилась одновременно умилительной и философской: пока люди мерзнут, ожидая транспорт, собаки безмятежно отдыхают в укрытии.

Фото, сделанном на остановке у Клубной, местный житель поделился на своей странице.

«В Кашире на остановке развернулась борьба за место под навесом» — написали в местном паблике с фото.

Пользователи разделились во мнениях: одни назвали ситуацию показателем доброты жителей, не прогоняющих животных, другие усомнились в комфорте ожидания для людей. Впрочем, сам факт того, что четвероногие выбрали для отдыха именно скамью, а не холодную землю, местные зоозащитники уже назвали маленькой победой гуманизма в городской среде. Главное, что никто не проявляет агрессию.

