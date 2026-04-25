Гипертоники, внимание! Врачи бьют тревогу из-за «барической пилы» в Москве

Жителей столицы ждет серьезное испытание на прочность. В ближайшие дни Москва окажется в центре мощного циклонического вихря, который обрушит атмосферное давление до отметок, не виданных более полувека. Синоптики предупреждают: рекорды 1971 года падут один за другим.

График падения: когда ждать минимумов?

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует стремительное снижение показателей. При норме для Москвы в 748 мм рт. ст., барометры покажут аномально низкие значения:

Воскресенье (26 апреля): Давление упадет до 727 мм. Это на 3 единицы ниже рекорда 55-летней давности.

Понедельник (27 апреля): Пик «пропасти» — 725 мм. Предыдущий минимум для этого дня (729,9 мм) также держался с 1971 года.

Вторник и среда: Начнется резкий рост («барическая пила»), и к ночи на среду показатели вернутся к климатической норме.

Кто в группе риска?

Резкое падение давления (гипобария) в сочетании с последующим быстрым ростом — это серьезный стресс для организма. В первую очередь это касается метеозависимых людей, гипотоников и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны сильные головные боли, слабость, тошнота и сбои сердечного ритма.

Рекомендации врачей на период «барической пилы»

Чтобы минимизировать негативное влияние погоды, медики советуют придерживаться простых правил: снизьте физические нагрузки, контролируйте артериальное давление и исключите из рациона соленые и острые блюда. Особое внимание стоит уделить водному балансу, отдавая предпочтение чистой воде, а не крепкому кофе.