Гиповолемический шок и судороги: врач предупредила об опасности зимнего обезвоживания

В холодный сезон важно не допустить дегидратации, которая может серьезно ударить по здоровью.

Существует популярное заблуждение, что обезвоживание может наступить только летом под солнцем. Однако врач Мария Кулешова в беседе с gazetametro.ru предупредила, что в холодные сезоны риски получить дегидратацию такие же высокие, как и в жару. Проявляется это слабостью, головокружением, сухостью кожи, редкими мочеиспусканиями и трудностями с концентрацией.

В холодную погоду люди утепляются и потеют значительно больше. Это приводит к тому, что организм теряет больше воды, чем потребляет. Важно не допустить такого дисбаланса, ведь это чревато развитием или обострением ряда болезней.

Например, сильное обезвоживание зимой может вызвать инфекции мочевыводящих путей, образование камней, спазмы мышц, а также гиповолемический шок. Последний предполагает резкое падение давления и снижение уровня кислорода. Без нужного количества воды в организме начинается уменьшение объема крови. Это серьезный недуг, требующий экстренной помощи.

Для защиты от обезвоживания важно ввести в полезные привычки. Одна из них — пить воду с утра. Достаточно 1-2 стаканов после пробуждения. Нужно также корректировать питание: больше водянистых овощей без содержания крахмала. То есть, упор нужно сделать на огурцы, помидоры, капусту, но ограничить блюда из картофеля.

Эксперт советует сделать индивидуальные расчеты по потреблению воды. В этом часто помогают «приложения-напоминалки», которые учитывают вес, рост, возраст и образ жизни пользователя. Если отталкиваться от данных Коллективной научной национальной академии США, то там рекомендуют 15 стаканов воды в день мужчинам, и 11 стаканов женщинам. Это 3,7 и 2,7 литров жидкости соответственно. Свою норму воды можно определить и обратившись к врачу, который составит также зимний план по питанию и витаминам.