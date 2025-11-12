Гирлянда под запретом: как украсить подъезд к Новому году и не получить штраф до 15 тысяч

Новогоднее украшение подъезда может обернуться для жителей многоквартирных домов солидным штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с REGIONS предупредила юрист Анастасия Лебедева.

Лестничные клетки, холлы и другие помещения общего пользования являются долевой собственностью всех жильцов, и самовольное изменение их внешнего вида квалифицируется как самоуправство. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, даже праздничный декор требует предварительного одобрения на общем собрании собственников. Яркие гирлянды, объемные фигуры или зеркала, мешающие проходу, могут быть расценены соседями как нарушение прав и стать поводом для жалобы.

Юрист Лебедева отметила, что ключевой риск связан с нормами пожарной безопасности. Электрогирлянды, подключенные к общедомовым сетям, создают несанкционированную нагрузку и нарушают Правила устройства электроустановок, что гарантированно привлечет внимание МЧС. Под запретом также конструкции из легковоспламеняющихся материалов — пенопласта, мишуры, тканей — и любые объекты, перекрывающие пути эвакуации. Даже искусственная ель должна иметь соответствующий сертификат пожарной безопасности, чтобы не стать причиной составления административного протокола.

Практическое решение — узаконить праздничную инициативу через официальные процедуры. Для легального украшения подъезда необходимо организовать голосование среди собственников, зафиксировать положительное решение в протоколе и согласовать план декора с управляющей компанией. Такой подход не только исключит конфликты и штрафы, но и позволит заранее проверить все элементы на соответствие противопожарным нормам. Иначе один звонок недовольного соседа в жилинспекцию или прокуратуру может превратить праздничный подъезд в объект внеплановой проверки.

