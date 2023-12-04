Гитарист Аллы Пугачевы объяснил, зачем она периодически наведывается в Россию

Недавний осенний приезд Аллы Пугачевой в Россию мог обрадовать одних и привести в ярость других. Впрочем, на последнее, вероятно, повлиял не сколько визит Примадонны, сколько ее новое обращение к людям.

Тогда она написала про холопов и завистников, что пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела». Однако, спустя столько лет произошли некоторые изменения, и Примадонна с мужем и детьми уехала в Израиль. Периодически она все же посещает Россию, и гитарист исполнительницы рассказал, почему это происходит.

Как оказалось, Алла Борисовна приезжает иногда «потому, что так сразу разорвать многое трудно». По словам Левшина, «эмиграция – это не панацея» и «жаль, что так…».

Напомним, ранее Алена Кравец объяснила, почему Пугачева с мужем не смогут продать замок в Грязи.