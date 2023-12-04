Гитарист Пугачевой Левшин рассказал об ее «страшных гастролях» в Чернобыле

Памятный концерт Аллы Пугачевой в Чернобыле сразу после аварии на атомной станции не прошел без последствий для всех его участников, включая саму исполнительницу, поведал бывший гитарист музыкального коллектива Примадонны Александр Левшин.

В беседе с сайтом aif.ru Левшин признался, что в то время поврежденный взрывом реактор излучал по полной. И после выступления многие слегли с лучевой болезнью.

«Чернобыль — это большая беда. Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели. Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого. Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой. Вспоминать не хочется», — сказал музыкант.

Левшин также признался, что спустя некоторое время после тех «страшных гастролей», Пугачева из-за радиации действительно потеряла очень много волос и долго восстанавливалась.