ГК «Антракс» города Фрязино представила новую линейку индикаторов

Группа компаний «Антракс», расположенная в городе Фрязино, представила новую линейку индикаторов ИКЗ-В6-35, которые предназначены для определения места повреждения на воздушных линиях (ВЛ).

При эксплуатации новой линейки индикаторов ИКЗ-В6-35 отсутствует необходимость в использовании сменных батарей. Питание осуществляется непосредственно от напряжения, идущего от ВЛ. Благодаря этому решению упрощается обслуживание индикаторов, а также повышается их эффективность и надежность.

Данный прибор служит для обнаружения повреждений на воздушных линиях электропередач распределительных сетей с напряжением в 6-35 кВ, работающих на частоте в 50/60 Гц в сетях с различными типами нейтрали (от глухозаземленной и резистивной до компенсированной и изолированной) и с односторонней, либо кольцевых линиях с двухсторонней запиткой.

Индикаторы короткого замыкания модели ИКЗ-В6Х могут эксплуатироваться на различных ВЛ, независимо от их конфигурации и количества цепей, а также размера используемых проводов, диаметр которых варьируется от 5 до 40 мм.

Они отличаются долговечностью работы. Конструкция индикаторов обеспечивает срок службы не менее 130 000 часов, что делает их крайне востребованными. Это особенно важно при эксплуатации в труднодоступных районах страны.

ИКЗ-В6-35 обладают исключительной чувствительностью, позволяющей выявлять даже незначительные токи при возникновении аварийных ситуаций. Устройства способны фиксировать однофазные замыкания на землю, начиная с тока всего в 0,2 А.

Данная особенность позволяет персоналу энергетических компаний быстро определять направление для поиска и устранения возникших неисправностей, что способствует повышению эффективности и оперативности реагирования на аварийные ситуации в электрических сетях.

А это в среднем втрое сокращает время простоя и недопоставку электроэнергии конечным потребителям. Кроме того, данные, получаемые с помощью этих индикаторов, помогают планировать техническое обслуживание и ремонт.