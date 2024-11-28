ГК «Исток-Аудио» г. Фрязино провели в Москве мастер-класс по теме верификации

Участники обсудили тему: «Новый стандарт качественного слухопротезирования и диагностики: объективная электроакустическая верификация слуховых аппаратов». Мероприятие прошло в период с 16 по 17 ноября. Спикером стал д.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр», доцент кафедры оториноларингологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, советник директора СПб НИИ ЛОР Газиз Шарифович Туфатулин.

В ходе мероприятия участникам предоставили возможность оценить преимущества обновленной версии анализатора слуховых аппаратов Affinity Compact Interacoustics. Во время практической части форума специалисты опробовали оборудование. Они задавали много уточняющих вопросов, на каждый из которых получили квалифицированный ответ.

Газиз Шарифович показал на практике, как применять методы объективной верификации слуховых аппаратов. Спикер также продемонстрировал показатели протоколов для некоторых функций. Он рассказал, как проводить измерения в реальном ухе. Спикер уделил внимание всему алгоритму действий. В частности, поделился рекомендациями действий, если процедуру не удалось выполнить с первого раза.

Газиз Шарифович отметил, что после верификации резко снижается количество жалоб и повторных приемов. Спикер поделился рекомендациями, накопленными опытным путем: после настройки тестировать аппараты лучше на пациентах. Также важно учитывать их личные ощущения.

«Пригласите на прием «проблемных» пациентов и измерьте ухо, проведите верификацию – и все недовольство пациента может быстро исчезнуть! Некоторые функции в слуховом аппарате возможно «починить», привести в норму, что уберет дискомфорт пользователя. Но без измерений вы об этом не узнаете!» – подчеркнул Газиз Шарифович.

В завершении всем присутствующим вручили сертификаты участников.