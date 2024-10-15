ГК «Исток-Аудио» города Фрязино представит свой стенд на образовательной ярмарке «Я расту в России»

Специалисты отдела инклюзивного образования «Исток-Аудио» из Фрязина примут участие в ярмарке частного детского образования «Я расту в России», которая откроется в Москве 20 октября. Компания из округа представит свой стенд и познакомит желающих с инклюзивным образованием, технологиями и методиками обучения детей с особыми потребностями.

Специалисты «Исток-Аудио» передадут посетителям масштабной ярмарки ценные знания об инклюзивных технологиях и их использовании, а также объяснят, как ребенку быстро вникнуть в математику при помощи образовательной системы Нумикод. Родители смогут узнать, как определить талант ребенка, подобрать исходя из этого секцию и далее построить полный путь от детсада до школы и вуза. Таким образом помогут направить ребенка на профессиональный путь с малого возраста, замотивировать на развитие и получение конкретных знаний.

Отметим, что образовательная ярмарка «Я расту в России» объединит ведущих специалистов, представителей образовательных учреждений разного уровня, детсадов, онлайн-проектов, преподавателей дополнительных кружков, психологов, репетиторов и многих других. Для посетителей развернут мастер-классы, лекции, выставку инновационных образовательных технологий.

Посетить стенды, узнать больше об образовании и современных достижениях в этой сфере можно за один день.

Для участия в образовательной ярмарке требуется предварительно зарегистрироваться по ссылке. Место проведения: ТРЦ «Ривьера» на ул. Автозаводская, 18. Событие продлится почти весь день, с 11:00 до 19:00.