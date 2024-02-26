Гладков: дрон ВСУ угодил в автомобиль со строителями под Белгородом, трое погибших

Вражеский БПЛА атаковал село Почаево в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, запущенный со стороны Украины дрон-камикадзе спикировал на проезжавший автомобиль. В результате взрыва погибли трое ухавших в транспорте строителя.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", — написал глава региона.

Помимо погибших, еще два человека доставлены в осколочными ранениями в больницу № 2 Белгорода, а третий — в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее мы писали, что ВСУ открыли огонь по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадали двое несовершеннолетних.