Гладков: Над Белгородской областью снова сработала система ПВО

Как сообщил губернатор Белгородской области, система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и областью. Это уже второй раз за сегодняшний день, когда система ПВО обнаруживает и уничтожает угрозу.

По оперативным данным, система отработала по трем угрозам с воздуха, ликвидировав их. Местные спецслужбы выясняют, какие последствия имел обстрел. На данный момент известно, что в селе Глотово пострадал 14-летний мальчик, ему оказывают помощь в больнице после контузии.