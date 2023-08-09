Гладков: Над Шебекинским округом сбили воздушную цель

Как рассказал губернатор Белгородской области, в округе сработала система ПВО, в итоге на подлете к одному из городов была ликвидирована воздушная цель. О последствиях происшествия пока не сообщается, оперативные службы проводят проверку и оценивают обстановку на земле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также сообщается, что разрушений в городе нет.

В последнее время участились атаки со стороны расположений украинских подразделений по приграничным регионам России. Системы ПВО стабильно отражают атаки.